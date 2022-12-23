Российский депутат получил 15-летний тюремный срок в Украине

14:30 23 декабря Киев, Украина

Денис Майданов, депутат госдумы рф, получил 15 лет заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал постановление госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также 22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между рф и террористическими группировками "ЛДНР".

В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы кремля по захвату украинских территорий.

Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Решение было принято заочно, поскольку в настоящее время осужденный находится в россии.

Следует отметить, что Денис Майданов является достаточно известным в россии эстрадным певцом.