Российский депутат получил 15-летний тюремный срок в Украине

Денис Майданов, депутат госдумы рф, получил 15 лет заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал постановление госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Также 22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между рф и террористическими группировками "ЛДНР".
В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы кремля по захвату украинских территорий.
Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Решение было принято заочно, поскольку в настоящее время осужденный находится в россии.
Следует отметить, что Денис Майданов является достаточно известным в россии эстрадным певцом.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Согласно материалам дела, депутат нижней палаты российского парламента во время голосования 15 февраля этого года поддержал постановление госдумы о признании "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Также 22 февраля Майданов проголосовал за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между рф и террористическими группировками "ЛДНР".
В СБУ считают, что такими действиями депутат помог реализовать планы кремля по захвату украинских территорий.
Шевченковский районный суд Черновцов признал вину Майданова доказанной и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Решение было принято заочно, поскольку в настоящее время осужденный находится в россии.
Следует отметить, что Денис Майданов является достаточно известным в россии эстрадным певцом.
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