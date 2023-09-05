Российский боевой вертолет Ми-8 сдался украинским вооруженным силам

15:52 23 августа Киев, Украина

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался украинским вооруженным силам. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook в среду, 23 августа.

Российские паблики утверждают, что вертолет якобы из-за навигационных ошибок оказался на аэродроме в Полтаве. Однако Бутусов считает, что это очередная российская ложь. Он отмечает, что вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, да и ошибиться на 300 км просто невозможно, потому что это большой расход топлива.
 
"Никакой случайности быть не может. Если все было так как написали россияне, то не исключено, что имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета! Это просто сенсация, которая деморализует путинскую элиту военной авиации", - добавил Бутусов.
 
В свою очередь представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о приземлении российского Ми-8 в Полтаве. По его словам, сейчас ведется работа с экипажем.