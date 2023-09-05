Российский боевой вертолет Ми-8 сдался украинским вооруженным силам

Российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался украинским вооруженным силам. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook в среду, 23 августа.
Российские паблики утверждают, что вертолет якобы из-за навигационных ошибок оказался на аэродроме в Полтаве. Однако Бутусов считает, что это очередная российская ложь. Он отмечает, что вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, да и ошибиться на 300 км просто невозможно, потому что это большой расход топлива.
Российские паблики утверждают, что вертолет якобы из-за навигационных ошибок оказался на аэродроме в Полтаве. Однако Бутусов считает, что это очередная российская ложь. Он отмечает, что вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, да и ошибиться на 300 км просто невозможно, потому что это большой расход топлива.
В свою очередь представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил информацию о приземлении российского Ми-8 в Полтаве. По его словам, сейчас ведется работа с экипажем.
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