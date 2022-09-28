Российский агрессор депортировал уже более 7800 украинских детей

16:54 28 сентября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения, россия депортировала более 7800 детей из Украины. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.



Так, по данным государственного портала розыска Дети войны по состоянию на 28 сентября 395 детей погибли, 777 получили ранения, 241 ребенок числится пропавшим без вести и 7 833 - депортированы.



Отмечается, что точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временную оккупацию части территории Украины.