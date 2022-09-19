Российские захватчики ударили по Николаевщине - мэр

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушена хозяйственная постройка, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", - отметил он.