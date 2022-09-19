Российские захватчики ударили по Николаевщине - мэр
09:20 19 сентября Киев, Украина
В ночь на 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный обстрел по Николаеву.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Сегодня после полуночи Николаев подвергся обстрелам. Одна из ракет попала во двор частного дома. Там полностью разрушена хозяйственная постройка, в нескольких жилых домах выбиты окна, двери, изуродована кровля. К счастью, никто из жителей не пострадал", - отметил он.
Также на одном из участков повреждено около 300 метров контактного провода трамвайной сети.
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