08:59 18 августа Киев, Украина

Центр национального сопротивления сообщает, что перед главным коллаборационистом региона - Леонидом Пасечником - была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября.



Для этого в регион прибыли "наблюдатели" из москвы, которые имеют целью внедрить ряд мероприятий и проверить их выполнение.



В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта врага.



К этому будут привлечены российские "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут осуществлять обход домов.



Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению.