Центр национального сопротивления сообщает, что перед главным коллаборационистом региона - Леонидом Пасечником - была поставлена задача принудительно паспортизировать всех детей в возрасте 14-18 лет до 1 октября.
Для этого в регион прибыли "наблюдатели" из москвы, которые имеют целью внедрить ряд мероприятий и проверить их выполнение.
В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта врага.
К этому будут привлечены российские "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут осуществлять обход домов.
Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению.
Для этого в регион прибыли "наблюдатели" из москвы, которые имеют целью внедрить ряд мероприятий и проверить их выполнение.
В каждый из захваченных районов будет направлена комиссия, которая будет искать подростков без паспорта врага.
К этому будут привлечены российские "волонтеры" из кремлевских молодежных движений, которые будут осуществлять обход домов.
Детям предлагают за получение паспорта бесплатный отдых, а также угрожают их родителям отсутствием социальных выплат или недопущением ребенка к обучению.
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