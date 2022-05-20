Российские захватчики разрушили пляжный туалет в Одессе

Русские военные разрушили пляжный туалет в результате ракетного удара по Одесщине.
Об этом написал Одесский горсовет в Telegram.
Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.
Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.
Пострадавших нет.
Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.
Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.
Пострадавших нет.
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