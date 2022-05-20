Российские захватчики разрушили пляжный туалет в Одессе

16:20 20 мая Киев, Украина

Русские военные разрушили пляжный туалет в результате ракетного удара по Одесщине.

Об этом написал Одесский горсовет в Telegram.



Отмечается, что 20 мая российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением авиации.



Уточняется, что разрушен пляжный туалет на юге области.



Пострадавших нет.