Российские захватчики продолжают обстреливать Святогорскую Лавру

18:34 15 июля Киев, Украина

Несмотря на обстрелы оккупантов, Украина продолжает работу над организацией безопасного коридора для вывода мирных жителей с территории Святогорской Лавры.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Россия продолжает обстрелы Святогорской Лавры, несмотря на то, что на ее территории остается большое количество мирных людей. Вместе с тем Украина прилагает максимальные усилия к обеспечению безопасного коридора для выведения гражданских и отправки гуманитарных грузов для монахов, принявших решение остаться на территории Лавры. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



В настоящее время на территории Святогорской Лавры находятся около 600 мирных жителей. Большинство из них - паломники и местные жители, которые искали убежище от обстрелов.



Украина еще раз подчеркивает необходимость выведения гражданских на подконтрольную Украине территорию ради сохранения жизни людей и оказания гуманитарной и медицинской помощи монахам, отказавшимся покидать территорию монастыря.



Во избежание возможных провокаций Украина готова вовлечь международных посредников в процесс организации гуманитарного коридора.