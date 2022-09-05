Российские захватчики повредили 28 гражданских объектов на Донетчине

В Донецкой области за сутки войска рф разрушили и повредили 28 гражданских объектов, 22 из которых - жилые дома.
Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Отмечается, что за сутки войска рф совершили 11 атак на города и деревни. Есть погибшие и раненые.
Нанесены удары по Авдеевке, Бахмуту, Красногоровке, Кураховому, Славянску, Прасковьице и Тоненькому.
Оккупанты обстреливали жителей Донбасса ракетами, вели огонь из реактивных систем залпового огня Град, Ураган, артиллерии.
В результате разрушены и повреждены 28 гражданских объектов - 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожный путь.
По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ст. 438 УКУ.
Также сообщается, что в Донецкой области за сутки эвакуированы еще 214 человек. Всего с начала обязательной эвакуации - более 13 700 человек, среди которых 2304 ребенка и 615 людей с инвалидностью.
Отмечается, что за сутки войска рф совершили 11 атак на города и деревни. Есть погибшие и раненые.
Нанесены удары по Авдеевке, Бахмуту, Красногоровке, Кураховому, Славянску, Прасковьице и Тоненькому.
Оккупанты обстреливали жителей Донбасса ракетами, вели огонь из реактивных систем залпового огня Град, Ураган, артиллерии.
В результате разрушены и повреждены 28 гражданских объектов - 22 жилых дома, трансформаторная подстанция, гаражи, железнодорожный путь.
По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ст. 438 УКУ.
Также сообщается, что в Донецкой области за сутки эвакуированы еще 214 человек. Всего с начала обязательной эвакуации - более 13 700 человек, среди которых 2304 ребенка и 615 людей с инвалидностью.
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