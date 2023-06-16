Российские захватчики обстреляли Кураховскую громаду и атаковали Авдеевку

12:00 07 июня Киев, Украина

За последние 24 часа в Донецкой области российские захватчики совершили семь обстрелов по Кураховской громаде, а также утром ракетный удар нанесли по Авдеевке, что привело к гибели мирных жителей.



Эту информацию сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко через свой канал в Телеграмме.

"На Донецком направлении российские войска совершили 7 обстрелов по населенным пунктам Кураховской громады, включая Курахово, Кураховку, Острое и Островское. Единичные обстрелы также были зафиксированы в Очеретинской громаде. Утром Авдеевка подверглась ракетному обстрелу", - написал глава области.

Он отметил, что на Волновахском направлении под обстрелами оказалось село Шевченко в Комарской территориальной громаде, но удалось избежать жертв и разрушений.



На Горловском направлении один человек погиб в Торецкой Лиманской громаде. В этой же громаде пострадали пять домов. Была повреждена многоэтажная здание в Часовоярской громаде и частный дом в Никифоровке Соледарской громаде.



На Лисичанском направлении один человек погиб в Лиманской громаде села Торское. Кроме того, был разрушен дом в Звановке, сообщил Кириленко.

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