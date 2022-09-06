Российские захватчики накрыли огнем Кривой Рог

Утром 6 сентября российские войска ударили ракетами по городу Кривой Рог.
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Буквально перед тем он сообщил, что ночью по Криворожскому району обстрелов не было.
Воздушная тревога во вторник утром была объявлена по всей Украине. В Днепропетровской области она длилась полтора часа, с 07:02 до 08:32.
Криворожский телеканал "Первый городской" сообщает, что на месте ракетного удара в Кривом Роге бушует масштабный пожар.
Воздушная тревога во вторник утром была объявлена по всей Украине. В Днепропетровской области она длилась полтора часа, с 07:02 до 08:32.
Криворожский телеканал "Первый городской" сообщает, что на месте ракетного удара в Кривом Роге бушует масштабный пожар.
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