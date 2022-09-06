Российские захватчики накрыли огнем Кривой Рог

09:54 06 сентября Киев, Украина

Утром 6 сентября российские войска ударили ракетами по городу Кривой Рог.

 
Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
 
В 08:13 Вилкул сообщил: "Ракетные удары по Кривому Рогу".
 
Буквально перед тем он сообщил, что ночью по Криворожскому району обстрелов не было.

Воздушная тревога во вторник утром была объявлена по всей Украине. В Днепропетровской области она длилась полтора часа, с 07:02 до 08:32.

Криворожский телеканал "Первый городской" сообщает, что на месте ракетного удара в Кривом Роге бушует масштабный пожар.