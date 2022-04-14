Российские вояки начали грабить пенсионные отделения

14:54 14 апреля Киев, Украина

Российские военные во временно оккупированном Мелитополе похитили у «Укрпочты» деньги, назначенные на выплату пенсий, пособий и субсидий пожилым гражданам и лицам среди уязвимых слоев населения, нуждающихся в поддержке от государства.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Она отметила, что войска РФ, посягнув на принадлежащие гражданам пенсионные и социальные средства, нарушили их право на мирное владение своим имуществом и оставили украинцев без средств к существованию, спровоцировав гуманитарный кризис на оккупированных территориях.



«Завладение любым имуществом без согласия его собственника для личного пользования является мародерством, что, согласно Римскому уставу международного уголовного суда, является военным преступлением. Любое лицо, которое совершило такое действие, несет ответственность и должно быть наказано», – подчеркнула омбудсменко.



Она призвала Координатора ООН по кризисной ситуации в Украине и Международный Комитет Красного креста обеспечить предоставление гуманитарной помощи жителям оккупированных территорий, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы – в том числе города Мелитополя. Кроме того, Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом с просьбой принять во внимание эти факты нарушений РФ прав человека.



Добавим, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире информационного телемарафона, что ограбление произошло «по наводке» самопровозглашенного мэра Галины Данильченко.