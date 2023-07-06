Российские вооруженные силы атаковали Сумскую область

В Сумской области ночью произошли обстрелы трех приграничных общин со стороны российских вооруженных сил. Оккупанты использовали минометы и автоматические гранатометы.
Эту информацию озвучили представители Сумской областной государственной администрации в своем сообщении в Телеграме.
Эту информацию озвучили представители Сумской областной государственной администрации в своем сообщении в Телеграме.
Согласно информации, гранатометный обстрел (с использованием автоматического гранатомета) был произведен по Юнаковской общине, где было зафиксировано 15 взрывов.
На данный момент не поступило информации о человеческих жертвах или разрушениях гражданской инфраструктуры, так сообщили в Отделе внутренних дел Сумской области.
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