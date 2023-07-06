Российские вооруженные силы атаковали Сумскую область

12:24 06 июля Киев, Украина





Эту информацию озвучили представители Сумской областной государственной администрации в своем сообщении в Телеграме. В Сумской области ночью произошли обстрелы трех приграничных общин со стороны российских вооруженных сил. Оккупанты использовали минометы и автоматические гранатометы.Эту информацию озвучили представители Сумской областной государственной администрации в своем сообщении в Телеграме.

"В течение ночи и утра были зафиксированы три обстрела границы российскими войсками. Всего было отмечено 25 взрывов. Общины Краснопольская, Хотинская и Юнаковская были подвергнуты обстрелу", - говорится в сообщении.

Согласно информации, гранатометный обстрел (с использованием автоматического гранатомета) был произведен по Юнаковской общине, где было зафиксировано 15 взрывов.

"Хотинская община: враг атаковал с миномета (2 взрыва). Краснопольская община: произошел минометный обстрел (8 взрывов)", - сообщается в документе.

На данный момент не поступило информации о человеческих жертвах или разрушениях гражданской инфраструктуры, так сообщили в Отделе внутренних дел Сумской области.