Российские войска захватили Бердянск

08:08 28 Февраль Киев, Украина

Бердянский район оккупирован. Об этом сообщила Бердянская районная государственная администрация.

В настоящее время вражеская техника наблюдается в разных общинах.

С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие – охранники предприятия «Бердянские жатки».

Бердянский отдел полиции расформирован.

Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

Часть коммунальных служб работает.

Городской транспорт остановился.

Ночью местные жители фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

В общинах периодические проблемы со связью. 