Российские войска захватили Бердянск

Бердянский район оккупирован. Об этом сообщила Бердянская районная государственная администрация.
В настоящее время вражеская техника наблюдается в разных общинах.
С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов.
В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие – охранники предприятия «Бердянские жатки».
Бердянский отдел полиции расформирован.
Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Часть коммунальных служб работает.
Городской транспорт остановился.
Ночью местные жители фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.
В общинах периодические проблемы со связью.
В настоящее время вражеская техника наблюдается в разных общинах.
С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о «рейдах» оккупантов по домам в поисках телефонов.
В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие – охранники предприятия «Бердянские жатки».
Бердянский отдел полиции расформирован.
Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.
Часть коммунальных служб работает.
Городской транспорт остановился.
Ночью местные жители фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.
В общинах периодические проблемы со связью.
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