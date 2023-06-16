Российские войска выпустили ночью ударные дроны, все были сбиты - Генштаб

09:39 23 мая Киев, Украина

В ночь на 23 мая российский агрессор попытался атаковать Украину, выпустив 4 ударных дрона Shahed, но они были сбиты.



За последние 24 часа было нанесено 20 ракетных ударов, как сообщили из Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Предварительная информация указывает на то, что вражеская армия задействовала до четырех дронов Shahed для атак, но все они были сбиты.



В течение суток противник осуществил 20 ракетных ударов по городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, используя крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты с С-300.



Также было зафиксировано 48 авиационных ударов, включая использование иранских ударных БпЛА Shahed, а также около 90 обстрелов реактивными системами залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.



В результате этих атак пострадали мирные жители, жилые многоквартирные и частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.