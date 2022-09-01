Российские войска в Мелитополе ищут партизан

В Мелитополе с самого утра оккупанты лютуют - ищут партизан. Обыски, по сообщению местных жителей, проходят в северной части города.
Об этом сообщают СМИ.
Как сообщают мелитопольцы, к дворам подъезжает белый седан без номеров. Традиционно, оккупанты в сопровождении "полицейских" вламываются в дома. По предварительным данным, уже увезли четверых человек.
Как сообщают мелитопольцы, к дворам подъезжает белый седан без номеров. Традиционно, оккупанты в сопровождении "полицейских" вламываются в дома. По предварительным данным, уже увезли четверых человек.
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