Российские войска в Мелитополе ищут партизан

11:49 22 августа Киев, Украина

В Мелитополе с самого утра оккупанты лютуют - ищут партизан. Обыски, по сообщению местных жителей, проходят в северной части города.

 
Об этом сообщают СМИ.

Как сообщают мелитопольцы, к дворам подъезжает белый седан без номеров. Традиционно, оккупанты в сопровождении "полицейских" вламываются в дома. По предварительным данным, уже увезли четверых человек.
 
"Не исключено, что показательные задержания готовят к 24 августа - Дню Независимости Украины. Так как россия архаичная страна - у ее руководителей все действия привязаны к "сакральным датам", - говорится в сообщении.