Российские войска в Мариуполе убили людей больше, чем фашисты во Вторую мировую

08:28 01 мая Киев, Украина

От зверства российских оккупантов в захваченных городах ужаснулся весь мир. Но то, что сделала путинская орда в осажденном Мариуполе, превзошло даже преступления немецких фашистов во Вторую мировую войну. За два месяца оккупации российские войска убили в Мариуполе больше жителей, чем немцы за два года во Вторую мировую войну. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца - более 20 тысяч мариупольцев. ... Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия РФ целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - сказал он.

По данным Бойченко, с начала войны российские захватчики насильно вывезли на территорию страны-агрессора более 40 тысяч человек - столько вывезли фашисты за все годы Второй мировой.

Как сообщалось, накануне с Азовстали в Мариуполе удалось эвакуировать 20 женщин и детей. Их договорились вывезти в Запорожье.