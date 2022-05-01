Российские войска в Мариуполе убили людей больше, чем фашисты во Вторую мировую

От зверства российских оккупантов в захваченных городах ужаснулся весь мир. Но то, что сделала путинская орда в осажденном Мариуполе, превзошло даже преступления немецких фашистов во Вторую мировую войну. За два месяца оккупации российские войска убили в Мариуполе больше жителей, чем немцы за два года во Вторую мировую войну. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в эфире телемарафона.
По данным Бойченко, с начала войны российские захватчики насильно вывезли на территорию страны-агрессора более 40 тысяч человек - столько вывезли фашисты за все годы Второй мировой.
Как сообщалось, накануне с Азовстали в Мариуполе удалось эвакуировать 20 женщин и детей. Их договорились вывезти в Запорожье.
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