Российские войска трижды обстреляли Никопольщину из "Градов" - ОВА

09:04 06 сентября Киев, Украина

В ночь на 6 сентября оккупанты трижды обстреляли Никопольщину из "Градов", в частности был прилет по жилому кварталу, два человека госпитализированы.



Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Медики оценивают состояние раненых как средней тяжести.



Кроме того, в городе повреждены 20 многоэтажных и 11 частных домов. Один дом разрушен. Вражеские снаряды попали по детскому саду, двум лицеям, центру технического творчества и спортивному клубу. Изуродованные авто, несколько газопроводов линии электропередач - без света более 2 тысяч семей.



В Марганецкой громаде прошло без пострадавших и разрушений.