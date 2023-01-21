Российские войска совершили 166 обстрелов Запорожской области: есть жертвы

Оккупанты обстреляли Гуляйполе и Орехов Запорожской области, есть жертвы. Об этом 21 января сообщил глава ОВА Александр Старух.

По его словам, за прошедшие сутки российские снаряды накрыли 21 город и поселок Запорожской области. В общей сложности оккупанты совершили 166 обстрелов, 18 домов разрушены.

"Вчера в Гуляйполе во время вражеского обстрела погибла женщина. В результате обстрела Орехова горело помещение кинотеатра, двое гражданских получили ранения", - отметил глава ОВА.

Напомним, на днях Запорожская область пережила "рекордное" число атак. В течение суток оккупанты совершили 224 обстрела по 21 населенному пункту региона.

Также сообщалось, что во время утреннего обстрела Волчанска 21 января снаряд рф попал в дом, есть погибшая, ранен ребенок. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, погибла женщина 60 лет.