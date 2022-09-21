Российские войска снова нанесли удар по Запорожской АЭС
10:32 21 сентября Киев, Украина
В ночь на 21 сентября оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков.
Об этом сообщил Энергоатом.
"21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС",- говориться в сообщении.
В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока.
Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.
"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства", - сообщает Энергоатом.
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