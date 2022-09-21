Российские войска снова нанесли удар по Запорожской АЭС

10:32 21 сентября Киев, Украина

В ночь на 21 сентября оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС, повредив оборудование связи одного из энергоблоков.

Об этом сообщил Энергоатом.

"21 сентября 2022 года, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС",- говориться в сообщении.



В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока.



Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.