Российские войска с самолета обстреляли Суммы

17:29 01 июня Киев, Украина

Войска рф 1 июня около 13:30 обстреляли с самолета территорию Шалыгинской общины в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



По словам Живицкого, предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются.



Также информацию подтвердили и в Оперативном командовании Север.