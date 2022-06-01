Российские войска с самолета обстреляли Суммы

Войска рф 1 июня около 13:30 обстреляли с самолета территорию Шалыгинской общины в Шосткинском районе Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются.
Также информацию подтвердили и в Оперативном командовании Север.
По словам Живицкого, предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются.
Также информацию подтвердили и в Оперативном командовании Север.
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