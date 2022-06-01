Российские войска с самолета обстреляли Суммы

17:29 01 июня Киев, Украина

Войска рф 1 июня около 13:30 обстреляли с самолета территорию Шалыгинской общины в Шосткинском районе Сумской области.

 
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, предварительно было выпущено шесть ракет. Данные по разрушениям и жертвам уточняются.

Также информацию подтвердили и в Оперативном командовании Север.
 
"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с рф совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудовое в поля", - говорится в сообщении.