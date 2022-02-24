Российские войска пытаются войти в зону ЧАЭС: Зеленский назвал это объявлением войны всей Европе

17:49 24 Февраль Киев, Украина

Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко и глава Украины Владимир Зеленский.

По словам Геращенко, российские военные зашли с территории Белоруссии. В то же время нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.
"Если в результате ударов артиллерии кафиров будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!", - сообщил советник министра МВД.
Президент Владимир Зеленский, реагируя на информацию о возможном захвате территории ЧАЭС, написал в твиттер, что действия России – это объявление войны всей Европе.
“Наши ребята отдают жизнь, чтобы трагедия 86 года не повторилась. Это – объявление войны всей Европе”, – заявил Зеленский.
Ранее журналисты The New York Times отмечали, что Чернобыльская зона, простирающаяся на около 2 600 кв. км, находится на кратчайшем маршруте от белорусской границы в Киев, а потому может быть вероятным направлением вторжения России.

Напомним, Украина разорвала с Россией дипломатические отношения и приняла решение о всеобщей мобилизации.

В настоящее время, по данным полиции, которые распространил Антон Геращенко, известно о шести погибших в результате обстрела в Одесской области и еще семерых раненых. Также 19 человек пропали без вести.

В Мариуполе известно об одном погибшем и двоих раненых. В Броварах на Киевщине известно об одном погибшем и пятерых раненых. Также известно о погибшем подростке на Херсонщине и пострадавшей женщине с ребенком в Сумской области.

На Харьковщине в результате обстрела российских военных погиб ребенок.