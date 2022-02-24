Российские войска пытаются войти в зону ЧАЭС: Зеленский назвал это объявлением войны всей Европе

Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко и глава Украины Владимир Зеленский.
По словам Геращенко, российские военные зашли с территории Белоруссии. В то же время нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко и глава Украины Владимир Зеленский.
По словам Геращенко, российские военные зашли с территории Белоруссии. В то же время нацгвардейцы, охраняющие хранилище опасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.
Президент Владимир Зеленский, реагируя на информацию о возможном захвате территории ЧАЭС, написал в твиттер, что действия России – это объявление войны всей Европе.
Ранее журналисты The New York Times отмечали, что Чернобыльская зона, простирающаяся на около 2 600 кв. км, находится на кратчайшем маршруте от белорусской границы в Киев, а потому может быть вероятным направлением вторжения России.
Напомним, Украина разорвала с Россией дипломатические отношения и приняла решение о всеобщей мобилизации.
В настоящее время, по данным полиции, которые распространил Антон Геращенко, известно о шести погибших в результате обстрела в Одесской области и еще семерых раненых. Также 19 человек пропали без вести.
В Мариуполе известно об одном погибшем и двоих раненых. В Броварах на Киевщине известно об одном погибшем и пятерых раненых. Также известно о погибшем подростке на Херсонщине и пострадавшей женщине с ребенком в Сумской области.
На Харьковщине в результате обстрела российских военных погиб ребенок.
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