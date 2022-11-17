Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Никопольщине

В ночь на 17 ноября оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что оккупанты обстреляли Градами и тяжелой артиллерией четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Обошлось без жертв и раненых.
Он уточнил, что оккупанты обстреляли Градами и тяжелой артиллерией четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Обошлось без жертв и раненых.
Кроме того, из-за атаки обесточена насосная станция местного водоканала. Без воды остались более 40 тысяч семей.
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