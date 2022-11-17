Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Никопольщине

08:28 17 ноября Киев, Украина

В ночь на 17 ноября оккупанты выпустили более 70 снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что оккупанты обстреляли Градами и тяжелой артиллерией четыре общины - Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Обошлось без жертв и раненых.

"Больше всего пострадал Никополь. Там повреждены 20 многоэтажных и частных домов, с десяток хозяйственных построек, колледж, автомобили, газопровод и линии электропередачи. Без электричества 6000 абонентов", - отметил глава ОВА.



Кроме того, из-за атаки обесточена насосная станция местного водоканала. Без воды остались более 40 тысяч семей.