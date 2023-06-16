Российские войска обстреляли три общины в Николаевской области

10:58 26 мая Киев, Украина

Вечером 25 мая и ночью 26 мая, войска российской федерации атаковали три общины в Николаевской области.



Виталий Ким, председатель областной военной администрации, сообщил об этом 26 мая.



Согласно его уточнению, враг совершил пять артиллерийских обстрелов города Очакова, что привело к возгоранию трехэтажного жилого дома, разрушению хозяйственных построек, а также повреждению жилых домов и коммуникаций.



Дополнительно, враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.



В этой военной операции также пострадали Куцурубская и Первомайская громады. Однако, глава областной администрации отметил, что во всех случаях удалось избежать пострадавших.



За последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских ударных беспилотных летательных аппарата Shahed-131/136 на территории Николаевской области.