Российские войска обстреляли три общины в Николаевской области

Вечером 25 мая и ночью 26 мая, войска российской федерации атаковали три общины в Николаевской области.
Виталий Ким, председатель областной военной администрации, сообщил об этом 26 мая.
Согласно его уточнению, враг совершил пять артиллерийских обстрелов города Очакова, что привело к возгоранию трехэтажного жилого дома, разрушению хозяйственных построек, а также повреждению жилых домов и коммуникаций.
Дополнительно, враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.
В этой военной операции также пострадали Куцурубская и Первомайская громады. Однако, глава областной администрации отметил, что во всех случаях удалось избежать пострадавших.
За последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских ударных беспилотных летательных аппарата Shahed-131/136 на территории Николаевской области.
Виталий Ким, председатель областной военной администрации, сообщил об этом 26 мая.
Согласно его уточнению, враг совершил пять артиллерийских обстрелов города Очакова, что привело к возгоранию трехэтажного жилого дома, разрушению хозяйственных построек, а также повреждению жилых домов и коммуникаций.
Дополнительно, враг нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины.
В этой военной операции также пострадали Куцурубская и Первомайская громады. Однако, глава областной администрации отметил, что во всех случаях удалось избежать пострадавших.
За последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских ударных беспилотных летательных аппарата Shahed-131/136 на территории Николаевской области.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии