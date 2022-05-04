Ночью российские войска обстреляли Сумскую область: есть попадание в школу и другие объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает, глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Пограничники сообщили также об утренних обстрелах Сумщины из российских самолетов.
Два обстрела были произведены почти одновременно на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского пограничного отряда.
Сообщается, что в каждом случае реактивный самолет ВКС России с приближением к границе делал по несколько пусков неуправляемыми реактивными снарядами, которые разрывались на территории Украины, на глубине до 2 километров от границы.
В результате этих хаотических обстрелов, к счастью, жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было. Пострадали только поля и посевы.
Два обстрела были произведены почти одновременно на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского пограничного отряда.
Сообщается, что в каждом случае реактивный самолет ВКС России с приближением к границе делал по несколько пусков неуправляемыми реактивными снарядами, которые разрывались на территории Украины, на глубине до 2 километров от границы.
В результате этих хаотических обстрелов, к счастью, жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было. Пострадали только поля и посевы.
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