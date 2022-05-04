13:21 04 мая Киев, Украина

Ночью российские войска обстреляли Сумскую область: есть попадание в школу и другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает, глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

"Ночь на Сумщине не прошла спокойно. Около 3 часов орки обстреляли школу Эсманской общины. Два выстрела из вертолета, два – с земли. Попадание по школе и объектам инфраструктуры. Между 6 и 7 утра произошел артобстрел из "Градов" вдоль границы возле Юнаковки. Также несколько выстрелов с вертолета было по территории возле Могрицы" - глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий.

Пограничники сообщили также об утренних обстрелах Сумщины из российских самолетов.



Два обстрела были произведены почти одновременно на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского пограничного отряда.



Сообщается, что в каждом случае реактивный самолет ВКС России с приближением к границе делал по несколько пусков неуправляемыми реактивными снарядами, которые разрывались на территории Украины, на глубине до 2 километров от границы.



В результате этих хаотических обстрелов, к счастью, жертв или повреждений объектов инфраструктуры не было. Пострадали только поля и посевы.