Российские войска обстреляли Семеновку на Черниговщине: один человек погиб

17:29 22 августа Киев, Украина

Ночью 22 августа российские войска обстреляли Семеновку Новгород-Северского района Черниговской области. В результате обстрела погиб один человек, повреждено здание городского совета и несколько домов.



Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.



Он отметил, что всего за последние сутки враг четыре раза обстрелял приграничные населенные пункты региона.

"Применены минометы, АГС, дроны-камикадзе. Как следствие - повреждена гражданская инфраструктура. К сожалению, погиб человек", - подчеркнул Чаус.

Оперативное командование Север опубликовало фото последствий атаки на Семеновку. На фото видно, что здание городского совета повреждено в результате взрыва. Также на фото видны повреждения домов, расположенных рядом.