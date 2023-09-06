Российские войска обстреляли Семеновку на Черниговщине: один человек погиб

Ночью 22 августа российские войска обстреляли Семеновку Новгород-Северского района Черниговской области. В результате обстрела погиб один человек, повреждено здание городского совета и несколько домов.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
Он отметил, что всего за последние сутки враг четыре раза обстрелял приграничные населенные пункты региона.
Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
Он отметил, что всего за последние сутки враг четыре раза обстрелял приграничные населенные пункты региона.
Оперативное командование Север опубликовало фото последствий атаки на Семеновку. На фото видно, что здание городского совета повреждено в результате взрыва. Также на фото видны повреждения домов, расположенных рядом.
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