Российские войска обстреляли районы Харьковской области, есть пострадавшие

За последние 24 часа произошла серия обстрелов российскими войсками в трех районах Харьковской области, в результате которых были повреждены дома и хозяйственные постройки, а также одна женщина в возрасте 58 лет получила ранения.
Информацию об этом сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской обладминистрации, через свой Telegram-канал.
По его словам, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
В результате обстрела в поселке Великий Бурлук и селе Ольховатка Купянского района были повреждены частные дома, а в селе Григорьевка были повреждены линии электропередачи.
В Волчанске пострадали не менее семи жилых домов и хозяйственные постройки. Одна 58-летняя женщина получила ранения.
Ночью 21 июня Волчанск был подвергнут новому обстрелу, в результате которого был полностью разрушен частный дом и повреждены хозяйственные постройки. Пока нет данных о пострадавших.
Кроме того, в результате обстрелов за сутки возникли три пожара, о чем сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области.
Все пожары произошли в Волчанске. Пострадали два частных дома, а также трава на площади 500 квадратных метров. Огонь удалось локализовать спустя полтора часа.
Спасатели также направились в Волчанск для проверки повреждений после предыдущего обстрела, который произошел накануне. Были зафиксированы повреждения склада.
Информацию об этом сообщил Олег Синегубов, председатель Харьковской обладминистрации, через свой Telegram-канал.
По его словам, российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
В результате обстрела в поселке Великий Бурлук и селе Ольховатка Купянского района были повреждены частные дома, а в селе Григорьевка были повреждены линии электропередачи.
В Волчанске пострадали не менее семи жилых домов и хозяйственные постройки. Одна 58-летняя женщина получила ранения.
Ночью 21 июня Волчанск был подвергнут новому обстрелу, в результате которого был полностью разрушен частный дом и повреждены хозяйственные постройки. Пока нет данных о пострадавших.
Кроме того, в результате обстрелов за сутки возникли три пожара, о чем сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Харьковской области.
Все пожары произошли в Волчанске. Пострадали два частных дома, а также трава на площади 500 квадратных метров. Огонь удалось локализовать спустя полтора часа.
Спасатели также направились в Волчанск для проверки повреждений после предыдущего обстрела, который произошел накануне. Были зафиксированы повреждения склада.
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