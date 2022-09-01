Российские войска обстреляли Никополь, погиб один человек

08:03 29 августа Киев, Украина

Российские войска нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки погибла 67-летняя женщина, также известно о двух раненых.



Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Ближе к ночи оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, один человек погиб. Это женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Один жилой дом уничтожен”, – говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что в течение суток войска рф обстреляли три района Днепропетровской области.