Российские войска обстреляли Никополь, погиб один человек

Российские войска нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки погибла 67-летняя женщина, также известно о двух раненых.
Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Лукашук отметил, что в течение суток войска рф обстреляли три района Днепропетровской области.
В Никопольском районе днем под удар попала Вышетарасовская, Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.
Также враг обстрелял Синельниковский район – Раевскую и Великомихайловскую общины. В последней повреждены три жилых дома, одно хозяйственное здание уничтожено. На месте обстрела спасатели обнаружили кассетный элемент от "Урагана".
В Криворожском районе обстреляли пять общин. Захватчики попали в Новопольскую, Апостоловскую, Карповскую, Широковскую и Зеленодольскую общины. Есть повреждения зданий одного из предприятий, в жилом доме частично повреждена крыша. Пострадавших нет.
Глава облсовета подчеркнул, что регулярно обстреливая Криворожский район, захватчики хотят сковать силы украинских защитников и не дать им продвинуться вперед.
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