Российские войска обстреляли Херсон: семилетняя девочка получила ранения

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего пострадала семилетняя девочка.
Об этом 24 августа сообщили Херсонская областная прокуратура и председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
По данным следствия, атака на город произошла утром. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. В результате взрыва пострадали три человека, среди которых был ребенок.
Об этом 24 августа сообщили Херсонская областная прокуратура и председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
По данным следствия, атака на город произошла утром. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. В результате взрыва пострадали три человека, среди которых был ребенок.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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