Российские войска обстреляли Херсон: семилетняя девочка получила ранения

15:26 24 августа Киев, Украина





Об этом 24 августа сообщили Херсонская областная прокуратура и председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.



По данным следствия, атака на город произошла утром. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. В результате взрыва пострадали три человека, среди которых был ребенок. Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон , в результате чего пострадала семилетняя девочка.Об этом 24 августа сообщили Херсонская областная прокуратура и председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.По данным следствия, атака на город произошла утром. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. В результате взрыва пострадали три человека, среди которых был ребенок.

"У нее - ранения спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали", - отметил Прокудин.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).