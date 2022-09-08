Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк, 2 человека погибли и 4 получили ранения

Российские войска обстреляли из "Ураганов" Бахмут и Торецк в Донецкой области. Из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо - получили ранения.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Также оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Нью-Йорк, в результате чего погибла женщина.
Правоохранители начали досудебное расследование по трем уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ударов по домам мирных жителей и инфраструктуре Донбасса. В результате обстрелов погибли семь гражданских, еще два человека получили ранения.
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