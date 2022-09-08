Российские войска обстреляли Бахмут и Торецк, 2 человека погибли и 4 получили ранения

18:20 08 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Российские войска обстреляли из "Ураганов" Бахмут Торецк в Донецкой области. Из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо - получили ранения.Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"8 сентября оккупационные войска РФ совершили массированный обстрел из реактивной системы залпового огня “Ураган” и минометов центральной части г. Бахмута Донецкой области. Снаряды захватчиков попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. Один местный житель погиб, еще четверо получили ранения", – говорится в сообщении.

Также оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Нью-Йорк, в результате чего погибла женщина.



Правоохранители начали досудебное расследование по трем уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Наказание по этой статье предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.



Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 18 ударов по домам мирных жителей и инфраструктуре Донбасса. В результате обстрелов погибли семь гражданских, еще два человека получили ранения.