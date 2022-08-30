Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву

Армия рф обстреляла окрестности Николаева утром 9 августа.
Об этом сообщила Нацполиция.
По данным правоохранителей, утром войска рф нанесли удары по окрестностям Николаева.
Также обстрелы потерпели Березнеговатое и село Лиманы.
Известно о поврежденных жилых домах.
По данным правоохранителей, утром войска рф нанесли удары по окрестностям Николаева.
Также обстрелы потерпели Березнеговатое и село Лиманы.
Известно о поврежденных жилых домах.
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