Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву

13:41 09 августа Киев, Украина

Армия рф обстреляла окрестности Николаева утром 9 августа.

 
Об этом сообщила Нацполиция.

По данным правоохранителей, утром войска рф нанесли удары по окрестностям Николаева.

Также обстрелы потерпели Березнеговатое и село Лиманы.

Известно о поврежденных жилых домах.