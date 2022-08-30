Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву

13:41 09 августа Киев, Украина

Армия рф обстреляла окрестности Николаева утром 9 августа.

Об этом сообщила Нацполиция.



По данным правоохранителей, утром войска рф нанесли удары по окрестностям Николаева.



Также обстрелы потерпели Березнеговатое и село Лиманы.



Известно о поврежденных жилых домах.