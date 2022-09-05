Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевщине

12:27 05 сентября Киев, Украина

В ночь на 5 сентября армия рф ударила по Николаеву, а также в течение суток обстреливала населенные пункты области.

 
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
 
"Около 00.30 5 сентября город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным, типа С-300. Зафиксировано попадание в промышленное предприятие на окраине города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", - отметил он.
 
С 03.00 до 04.30 понедельника под огнем врага находились окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Глава ОВА добавил, что в воскресенье, 4 сентября, враг обстреливал Николаевский и Баштанский районы. Есть разрушения жилых домов, в пгт Первомайское был ранен человек.

Как уточнили в ГСЧС, 4-5 сентября на территории Николаевской области возникли четыре пожара в результате попадания боеприпасов и их обломков.

В частности, ночной обстрел Николаева привел к разрушению здания предприятия с последующим горением на площади 30 кв. м.