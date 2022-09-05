Российские войска нанесли ракетный удар по Николаевщине

В ночь на 5 сентября армия рф ударила по Николаеву, а также в течение суток обстреливала населенные пункты области.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
С 03.00 до 04.30 понедельника под огнем врага находились окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Глава ОВА добавил, что в воскресенье, 4 сентября, враг обстреливал Николаевский и Баштанский районы. Есть разрушения жилых домов, в пгт Первомайское был ранен человек.
Как уточнили в ГСЧС, 4-5 сентября на территории Николаевской области возникли четыре пожара в результате попадания боеприпасов и их обломков.
В частности, ночной обстрел Николаева привел к разрушению здания предприятия с последующим горением на площади 30 кв. м.
Глава ОВА добавил, что в воскресенье, 4 сентября, враг обстреливал Николаевский и Баштанский районы. Есть разрушения жилых домов, в пгт Первомайское был ранен человек.
Как уточнили в ГСЧС, 4-5 сентября на территории Николаевской области возникли четыре пожара в результате попадания боеприпасов и их обломков.
В частности, ночной обстрел Николаева привел к разрушению здания предприятия с последующим горением на площади 30 кв. м.
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