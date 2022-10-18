Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву

Во вторник, 18 октября, россияне ударили по одному из энергообъектов на левом берегу Киева, после чего начался пожар, сообщают Telegram-каналы.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.
Также о взрывах сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. По его данным, работала ПВО.
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