Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву

10:16 18 октября Киев, Украина

Во вторник, 18 октября, россияне ударили по одному из энергообъектов на левом берегу Киева, после чего начался пожар, сообщают Telegram-каналы.



Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что зафиксировано три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города.



По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Деснянском районе столицы.

"Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии", - написал он.



Также о взрывах сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. По его данным, работала ПВО.