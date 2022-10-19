Российские войска нанесли ракетный удар по Энергодару

Ночью 19 октября военные рф обстреляли Энергодар, в результате в некоторых районах пропали электроэнергия и подача воды.
Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
Информация о пострадавших среди гражданского населения по состоянию на 07:37 не поступала.
Орлов попросил всех оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.
Орлов попросил всех оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.
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