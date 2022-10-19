Российские войска нанесли ракетный удар по Энергодару

11:31 19 октября Киев, Украина

Ночью 19 октября военные рф обстреляли Энергодар, в результате в некоторых районах пропали электроэнергия и подача воды.


Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.
 
"Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждениях одной из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета",- отметил он.
 
Информация о пострадавших среди гражданского населения по состоянию на 07:37 не поступала.

Орлов попросил всех оставаться дома и соблюдать правила двух стен до стабилизации ситуации.