Российские войска нанесли ракетный удар по Энергодару



Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

"Ночью Энергодар снова подвергся обстрелам. Город частично без света и воды. Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждениях одной из подстанций, в также здания исполнительного комитета городского совета",- отметил он.