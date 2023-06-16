Российские войска атакуют Белогоровку в Луганской области - ОВА

10:43 23 мая Киев, Украина

Председатель Луганской областной военной администрации, Артем Лысогор, сообщил о новой волне атак со стороны российских войск на населенный пункт Белогоровка.



По его словам, враг активно применяет артиллерию, воздушные удары и осуществляет штурмы пехотой, но благодаря умелой обороне Сил обороны, противник не достигает значимых результатов.



Глава ОВА отметил, что оккупанты организовали лагеря для подготовки мобилизованных фермеров на оккупированных территориях.



Эти лагеря служат полигонами, где фермеры проходят ускоренные обучающие программы продолжительностью до 14 дней. После этого мобикам предстоит служба на передовой, а в некоторых случаях - плен, если им удастся выжить.