Российские войска атаковали юг Украины ударными дронами: уничтожено 27 из 36 "шахедов"

09:57 10 октября Киев, Украина

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска провели атаку на юг Украины, выпустив 36 ударных БПЛА типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 27 "шахедов" во время ночной атаки оккупантов.



Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, ссылаясь на информацию Украинского национального информационного агентства (УНН).

"Силы и средства Воздушных Сил, в сотрудничестве с системами противовоздушной обороны Сил Обороны Украины, успешно уничтожили 27 "Shahed-131/136" в районах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Пуски дронов были осуществлены с мыса Чауда в Крыму.