Российские войска атаковали юг Украины ударными дронами: уничтожено 27 из 36 "шахедов"

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска провели атаку на юг Украины, выпустив 36 ударных БПЛА типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 27 "шахедов" во время ночной атаки оккупантов.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, ссылаясь на информацию Украинского национального информационного агентства (УНН).
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, ссылаясь на информацию Украинского национального информационного агентства (УНН).
Пуски дронов были осуществлены с мыса Чауда в Крыму.
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