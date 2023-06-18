Российские войска атаковали Сумскую область: 12 обстрелов и 59 взрывов

В ночь на 18 июня и утром, российские вооруженные силы осуществили серию обстрелов приграничных районов на территории Сумской области. Всего было зафиксировано 12 случаев обстрела и 59 взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Под обстрелами российских вооруженных сил оказались следующие общины: Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская и Великописаревская.
Середино-Будская громада подверглась атакам из гранатометов (три взрыва), а также артиллерийского огня (шесть взрывов) и минометов (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов был поврежден частный дом.
Краснопольская громада столкнулась с интенсивным минометным обстрелом противника (четыри взрыва).
В Хотинской громаде враг использовал минометы (шесть взрывов).
Юнаковская громада подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских сил (три взрыва).
Эсманская громада столкнулась с продолжительным обстрелом из минометов оккупантами (13 взрвов).
Великописаревская громада также оказалась под артиллерийским обстрелом, в результате которого было зафиксировано девять взрывов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Под обстрелами российских вооруженных сил оказались следующие общины: Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская и Великописаревская.
Середино-Будская громада подверглась атакам из гранатометов (три взрыва), а также артиллерийского огня (шесть взрывов) и минометов (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов был поврежден частный дом.
Краснопольская громада столкнулась с интенсивным минометным обстрелом противника (четыри взрыва).
В Хотинской громаде враг использовал минометы (шесть взрывов).
Юнаковская громада подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских сил (три взрыва).
Эсманская громада столкнулась с продолжительным обстрелом из минометов оккупантами (13 взрвов).
Великописаревская громада также оказалась под артиллерийским обстрелом, в результате которого было зафиксировано девять взрывов.
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