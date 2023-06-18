Российские войска атаковали Сумскую область: 12 обстрелов и 59 взрывов

11:47 18 июня Киев, Украина

В ночь на 18 июня и утром, российские вооруженные силы осуществили серию обстрелов приграничных районов на территории Сумской области. Всего было зафиксировано 12 случаев обстрела и 59 взрывов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Под обстрелами российских вооруженных сил оказались следующие общины: Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская и Великописаревская.

Середино-Будская громада подверглась атакам из гранатометов (три взрыва), а также артиллерийского огня (шесть взрывов) и минометов (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов был поврежден частный дом.

Краснопольская громада столкнулась с интенсивным минометным обстрелом противника (четыри взрыва).

В Хотинской громаде враг использовал минометы (шесть взрывов).

Юнаковская громада подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских сил  (три взрыва).

Эсманская громада столкнулась с продолжительным обстрелом из минометов оккупантами (13 взрвов).

Великописаревская громада также оказалась под артиллерийским обстрелом, в результате которого было зафиксировано девять взрывов.