Российские военные удерживают в плену 9 волонтеров, которые планировали вывезти людей из Мариуполя

Российские оккупанты задержали девять волонтеров из группы добровольцев, которые поехали вывозить людей из Мариуполя. Пока их считают пропавшими без вести.
Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя группы волонтеров "Помощь людям".
Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя группы волонтеров "Помощь людям".
Пока он потерял связь со всеми водителями, кроме одного.
По словам водителя, которому удалось освободиться, известно, что трое пропавших без вести находятся в Донецке. Их допрашивали силовыми методами, плохо кормили и содержали в ужасающих условиях. Всем остальным сказали, что их имеют право содержать до 30 суток.
Группа волонтеров с участием Алексея Воронина объединилась в начале войны для помощи в эвакуации украинцев. Им удалось эвакуировать более 2000 человек и доставить более 200 тонн пищи, гуманитарной помощи и лекарств в окруженный Мариуполь.
Группа волонтеров с участием Алексея Воронина объединилась в начале войны для помощи в эвакуации украинцев. Им удалось эвакуировать более 2000 человек и доставить более 200 тонн пищи, гуманитарной помощи и лекарств в окруженный Мариуполь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии