Российские военные удерживают в плену 9 волонтеров, которые планировали вывезти людей из Мариуполя

19:51 11 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты задержали девять волонтеров из группы добровольцев, которые поехали вывозить людей из Мариуполя. Пока их считают пропавшими без вести.



Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя группы волонтеров "Помощь людям".

"В общей сложности десять водителей микроавтобусов выехали из Запорожья для эвакуации мирных жителей из окруженного Мариуполя. Российские солдаты остановили их и пытались вынудить переправить автобусы в Россию. Когда водители отказались, их взяли в плен" , – рассказал глава инициативы «Помощь людям» Алексей Воронин.

Пока он потерял связь со всеми водителями, кроме одного.

“Все они осуществляли эвакуацию людей на направлении Мариуполь – Запорожье, их отправляли в поездки на разные даты – 26, 27 и 31 марта. Связь с ними оборвалась на следующий день после выезда. По словам людей, которых удалось эвакуировать, российские военные отобрали у водителей транспортные средства с людьми в Мариуполе, эвакуированных отвезли в село Никольское, самих водителей забрали. Некоторые из них находятся в СИЗО в Донецке" , – добавил волонтер.

По словам водителя, которому удалось освободиться, известно, что трое пропавших без вести находятся в Донецке. Их допрашивали силовыми методами, плохо кормили и содержали в ужасающих условиях. Всем остальным сказали, что их имеют право содержать до 30 суток.



Группа волонтеров с участием Алексея Воронина объединилась в начале войны для помощи в эвакуации украинцев. Им удалось эвакуировать более 2000 человек и доставить более 200 тонн пищи, гуманитарной помощи и лекарств в окруженный Мариуполь.