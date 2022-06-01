Российские военные снова обстреляли Славянск: мэр призывает горожан эвакуироваться

11:41 01 июня Киев, Украина





Утром 1 июня русские военные обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки никто из гражданских не пострадал, но разрушенными остались 3 частных дома в одном из микрорайонов города, а еще около 10 – поврежденными.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

Еще с начала апреля военные аналитики, в частности, из Института исследования войны в США, говорили, что Славянск – это следующая ключевая цель россии в войне с Украиной. В настоящее время они отмечают, что вражеские войска все больше сосредоточены на продвижении на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.