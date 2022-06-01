Российские военные снова обстреляли Славянск: мэр призывает горожан эвакуироваться

Утром 1 июня русские военные обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате атаки никто из гражданских не пострадал, но разрушенными остались 3 частных дома в одном из микрорайонов города, а еще около 10 – поврежденными.
Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.
Еще с начала апреля военные аналитики, в частности, из Института исследования войны в США, говорили, что Славянск – это следующая ключевая цель россии в войне с Украиной. В настоящее время они отмечают, что вражеские войска все больше сосредоточены на продвижении на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.
Лях, сообщая о новом обстреле, призвал горожан не медлить с эвакуацией: "Не ждите, пока "прилетит" именно к вам!".
Записаться на эвакуацию можно по телефонам горячей линии Славянского городского ВГА.
До начала полномасштабного российского вторжения в Славянске проживало более 106 тысяч человек, но уже в начале мая там оставалось около 30 тысяч.
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