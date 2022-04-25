Российские военные напрямую шантажируют матерей украинских пленных

08:34 25 апреля Киев, Украина

Сегодня известной жительнице Мариуполя, деятелю в сфере детского кино и телевидения, основательнице фестиваля детского кино «КиТы» Ольге Новиковой по аккаунту ее сына позвонили российские военные. Сообщившие, что ее сына Новикова Алексея взяли в плен и требуют 5 тыс. евро за сохранение ему жизни. Не за возвращение. Не за безопасность. А просто при сохранении жизни. Дали время до утра понедельника, – рассказал советник мэра.



Угрожают, что в случае не получения денег снимут на видео его казнь.



Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе с. Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТерО. В настоящее время Украина включила его в список пленных.