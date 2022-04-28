США имеют достоверную информацию, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области.
Об этом заявил специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, пишет The Hill.
Казни являются частью растущего списка военных преступлений, в совершении которых Россию обвиняют, и другие – нападения на гражданских лиц, похищения детей, пытки и изнасилования.
Ранее президент США Джо Байден США назвал действия России в Украине геноцидом.
Также в парламенте Канады в среду, 27 апреля, решили, что действия Российской Федерации в Украине необходимо называть геноцидом. Члены парламента заявили, что есть" достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых РФ.
Ранее президент США Джо Байден США назвал действия России в Украине геноцидом.
Также в парламенте Канады в среду, 27 апреля, решили, что действия Российской Федерации в Украине необходимо называть геноцидом. Члены парламента заявили, что есть" достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых РФ.
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