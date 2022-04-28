11:25 28 апреля Киев, Украина

США имеют достоверную информацию, что российские военные казнили украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области.

Об этом заявил специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет Ван Шаак на заседании ООН, пишет The Hill.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что российская военная часть, которая действовала на окраинах Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу. Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы инвалидизации", - заявил спецпредставитель США.

Казни являются частью растущего списка военных преступлений, в совершении которых Россию обвиняют, и другие – нападения на гражданских лиц, похищения детей, пытки и изнасилования.



Ранее президент США Джо Байден США назвал действия России в Украине геноцидом.



Также в парламенте Канады в среду, 27 апреля, решили, что действия Российской Федерации в Украине необходимо называть геноцидом. Члены парламента заявили, что есть" достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых РФ.