Российские военные атаковали жилые кварталы на Херсонщине - ОВА

09:24 01 сентября Киев, Украина

За прошедшие 24 часа противник осуществил 61 обстрел Херсонщины, выпустив 290 снарядов различных калибров из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотных летательных аппаратов и авиации.



Об этом информирует председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

"По городу Херсону враг выпустил 14 снарядов. Российские военные атаковали жилые кварталы в населенных пунктах области", - подчеркивается в докладе.

В результате агрессии со стороны россии погиб один человек, еще один получил ранения.