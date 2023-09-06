Российские военные атаковали жилые кварталы на Херсонщине - ОВА

За прошедшие 24 часа противник осуществил 61 обстрел Херсонщины, выпустив 290 снарядов различных калибров из минометов, артиллерии, танков, "Градов", беспилотных летательных аппаратов и авиации.
Об этом информирует председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
Об этом информирует председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
В результате агрессии со стороны россии погиб один человек, еще один получил ранения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии