Российские военные атаковали церковь в Херсонской области

Российские военные днем атаковали территорию церкви в пгт Белозерка Херсонской области, что привело к трагической гибели 72-летнего священника и ранению 76-летней женщины.
Сообщение об этом поступило от пресс-службы Херсонской областной прокуратуры и главы Офиса президента Андрея Ермака через канал Telegram.
Согласно проведенному следствию, оккупанты осуществили артобстрел поселка в Белозерской территориальной общине примерно в 11:40. Прокуратура информирует, что в результате целенаправленной атаки врага на территорию церкви погиб местный житель.
Кроме того, одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Количество пострадавших уточняется. В результате произошедшего также была повреждена гражданская инфраструктура.
Глава ОП Андрей Ермак подчеркивает, что российская армия обстреляла Белозерку, попав во двор церкви. По его словам, в результате инцидента погиб 72-летний священник, а 76-летняя женщина получила ранения.
Более того, согласно данным ОП, российские удары повредили четыре жилых дома, почтовое отделение, административные здания, центральную площадь и объекты критической инфраструктуры.
Сообщение об этом поступило от пресс-службы Херсонской областной прокуратуры и главы Офиса президента Андрея Ермака через канал Telegram.
Согласно проведенному следствию, оккупанты осуществили артобстрел поселка в Белозерской территориальной общине примерно в 11:40. Прокуратура информирует, что в результате целенаправленной атаки врага на территорию церкви погиб местный житель.
Кроме того, одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу. Количество пострадавших уточняется. В результате произошедшего также была повреждена гражданская инфраструктура.
Глава ОП Андрей Ермак подчеркивает, что российская армия обстреляла Белозерку, попав во двор церкви. По его словам, в результате инцидента погиб 72-летний священник, а 76-летняя женщина получила ранения.
Более того, согласно данным ОП, российские удары повредили четыре жилых дома, почтовое отделение, административные здания, центральную площадь и объекты критической инфраструктуры.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии