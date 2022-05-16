Российские военкоматы продолжают гореть: стало известно еще о 3 нападениях

09:25 16 мая Киев, Украина

За последние двое суток в россии были совершены три попытки поджога военкоматов: в Ростовской и Рязанской областях, а также в Волгограде.

Об этом сообщают местные СМИ.



В частности, около 01:00 ночи по киевскому времени, 15 мая, подожгли здания военных комиссариатов Советского, Ворошиловского и Кировского районов в Волгограде. По данным местной полиции, после ликвидации пожара площадью 20 кв. м., обнаружена бутылка с тряпкой - самодельный "коктейль Молотова", также рядом была литровая бутылка.



Через час после поджога в Волгограде была попытка в поселке Пронск Рязанской области. Партизаны подожгли двери и стекло военкомата, но здание не сгорело.



В ночь на 14 мая партизаны бросили "коктейль Молотова" в городе Гуково Ростовской области в военкомат. Пожар сразу был ликвидирован.



Примечательно, что российские правоохранители так и не нашли ни одного из тех, кто это сделал. Между тем известно уже об 12 попытках поджога военкоматов в разных регионах россии.