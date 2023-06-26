Российские власти оштрафовали крымскотатарских активистов за национальные флаги

17:36 26 июня Киев, Украина





Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Радой по правам человека сообщил в своем телеграм-канале, что в преддверии Дня крымскотатарского флага полиция россии остановила автоколонну, двигавшуюся под крымскотатарскими флагами, в Белогорском районе, и задержала трех крымскотатарских активистов.



Рустем Курносов, Энвер Усеинов и Эбабиль Ибрагимов направлялись к подножию Белой Скалы, чтобы провести восхождение с национальными символами. Однако полиция, контролируемая Кремлем, решила, что это незаконное публичное мероприятие. Во временно оккупированном Крыму двух крымскотатарских активистов, Рустема Курносова и Энвера Усеинова, оштрафовали российские власти за развешивание национальных флагов.Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Радой по правам человека сообщил в своем телеграм-канале, что в преддверии Дня крымскотатарского флага полиция россии остановила автоколонну, двигавшуюся под крымскотатарскими флагами, в Белогорском районе, и задержала трех крымскотатарских активистов.Рустем Курносов, Энвер Усеинов и Эбабиль Ибрагимов направлялись к подножию Белой Скалы, чтобы провести восхождение с национальными символами. Однако полиция, контролируемая Кремлем, решила, что это незаконное публичное мероприятие.

Рустему Курносову, которому 73 года, и Энверу Усеинову, у которого третья группа инвалидности и сахарный диабет, были составлены протоколы силовиками.



По информации Дмитрия Лубинца, оккупационный Белогорский районный суд назначил штрафы Курносову и Усеинову в размере по 20 тысяч рублей каждому за "организацию или проведение публичного мероприятия без уведомления".



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека уверен, что российская федерация, как оккупант, вновь нарушила права коренного народа Украины.



Дмитрий Лубинец также информировал о том, что с 1 июля 2021 года в Украине был принят Закон "О коренных народах Украины", в соответствии с которым крымскотатары, караимы и крымчаки, проживающие на оккупированном Крыму, являются коренными народами Украины, наряду с украинцами.