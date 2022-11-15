Российские террористы утратили контроль над эпидемической ситуацией в Мариуполе

10:56 15 ноября Киев, Украина

Оккупанты потеряли контроль над эпидемической ситуацией во временно захваченном Мариуполе, поэтому в город прибыли команды дератизаторов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполь из россии прибыли команды по борьбе с грызунами, тараканами и другими потенциально опасными животными", - написал Андрющенко.

По словам представителя мэрии, это доказывает, что оккупанты потеряли контроль над эпидемической ситуацией: в городе – горы мусора, гниют неубранные трупы, засилье крыс и мышей, значительная часть горожан живет в нечеловеческих условиях.



Но Андрющенко отмечает, что количество дератизаторов делает все это похожим на пиар-мероприятие, а не на реальную помощь страдающему от антисанитарии населению.