Российские террористы утратили контроль над эпидемической ситуацией в Мариуполе

Оккупанты потеряли контроль над эпидемической ситуацией во временно захваченном Мариуполе, поэтому в город прибыли команды дератизаторов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам представителя мэрии, это доказывает, что оккупанты потеряли контроль над эпидемической ситуацией: в городе – горы мусора, гниют неубранные трупы, засилье крыс и мышей, значительная часть горожан живет в нечеловеческих условиях.
Но Андрющенко отмечает, что количество дератизаторов делает все это похожим на пиар-мероприятие, а не на реальную помощь страдающему от антисанитарии населению.
Но Андрющенко отмечает, что количество дератизаторов делает все это похожим на пиар-мероприятие, а не на реальную помощь страдающему от антисанитарии населению.
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