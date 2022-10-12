18:24 11 октября Киев, Украина

Валерий Мартынюк, заместитель генерального директора Запорожской атомной электростанции, был похищен российскими оккупантами.

По всей вероятности, к нему применяют пытки . Об этом во вторник, 11 октября, сообщает НАЭК Энергоатом.

"Вчера, 10 октября, российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, по всей вероятности, применяя присущие им методы пыток и запугивания", - говорится в сообщении.



В Энергоатоме считают, что таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы поскорее заставить украинский персонал работать на Росатом.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры для немедленного освобождения Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращения его к исполнению должностных обязанностей", - призывает компания.

Отмечается, что произвол захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно скорее остановить, создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины.