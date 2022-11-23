Российские террористы украли груз для Запорожской АЭС

Оккупационные войска рф ограбили груз НАЭК Энергоатом, который следовал на Запорожскую АЭС. Об этом компания сообщила в среду, 23 ноября.
Указано, что на прошлой неделе Энергоатом доставил на временно оккупированную атомную электростанцию груз с критически важным оборудованием и запчастями.
Указано, что на прошлой неделе Энергоатом доставил на временно оккупированную атомную электростанцию груз с критически важным оборудованием и запчастями.
Указано, что обогреватели требуются на ЗАЭС для поддержания температуры в помещениях, а также создания условий работы в зимний период в то время, когда станция не производит электроэнергию.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии