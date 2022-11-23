Российские террористы украли груз для Запорожской АЭС

16:42 23 ноября Киев, Украина

Оккупационные войска рф ограбили груз НАЭК Энергоатом, который следовал на Запорожскую АЭС. Об этом компания сообщила в среду, 23 ноября.

Указано, что на прошлой неделе Энергоатом доставил на временно оккупированную атомную электростанцию груз с критически важным оборудованием и запчастями.
 
"На блокпосту в Васильевке оккупанты заставили разгрузить автомобили и "изъяли на свои нужды" 45 обогревателей из 300, которые находились в грузе. После этого пропустили транспорт дальше", – говорится в сообщении.

Указано, что обогреватели требуются на ЗАЭС для поддержания температуры в помещениях, а также создания условий работы в зимний период в то время, когда станция не производит электроэнергию.
 
"Российским оккупантам безразлично, что и у кого воровать. Захватчики не осознают, что своими действиями обрекают персонал ЗАЭС на работу в сверхчеловеческих условиях в зимний период. Люди, работая под давлением и в условиях угрозы жизни, теперь еще и замерзают", – заявили в Энергоатоме.