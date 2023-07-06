Российские террористы обстреляли Авдеевку, пострадали 5 мирных жителей

13:13 06 июля Киев, Украина

Российские террористы массированно обстреляли город Авдеевка в Донецкой области. За последние 24 часа в этом регионе пострадали пять мирных жителей в результате вражеских атак.



Об этом сообщил Павел Кириленко, глава областной военной администрации.



Кириленко отметил, что оккупанты использовали артиллерию, танки и залповые установки Град при обстреле Авдеевки. В результате этих атак получили повреждения восемь домов, а два человека получили ранения.



Кроме того, на Донецком направлении под огнем противника также находились населенные пункты Курахово, где повреждены два дома, и произошел пожар на сельхозугодьях, а также Красногоровка, Константиновка и Орловка. В поселке Соловьево также пострадал один мирный житель, получив ранения.



На Волновахском направлении обстрелами были повреждены пять домов в Максимовке и 13 домов в Шахтерском. Артиллерийские удары также нанесли ущерб населенным пунктам Пречистовка и Угледар, а в поселке Великая Новоселка пострадал один мирный житель.



На Горловском направлении пострадал один мирный житель в городе Торецк, повреждены десять домов и два объекта инфраструктуры. Также десять домов получили повреждения в поселке Константиновка от ракетного удара.



На Лисичанском направлении под обстрелами оказались города Терны, Ивановка и Северск.