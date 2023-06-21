Российские террористы обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области
12:10 21 июня Киев, Украина
За прошедшие сутки, российские террористы обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, что привело к значительным разрушениям и пострадавшим людям.
Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, через канал в Телеграм.
"За последние 24 часа, вражеские силы совершили 87 обстрелов, направленных на 18 населенных пунктов области. Был нанесен ракетный удар по Камышевахе, Левадное было атаковано трижды с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также было совершено шесть артиллерийских ударов с применением реактивных систем залпового огня по Левадному, Новодаровке, Лобковому, Степному, а также 77 артиллерийских обстрелов направленных на Преображенку, Гуляйполе, Орехов, Темировку, Новоандреевку, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Пятихатки и другие находящиеся в зоне боевых действий села", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов поступило 66 сообщений о повреждениях и разрушениях жилых домов, хозяйственных построек, транспортных средств, складских помещений и коммуникаций.
"Во время вечерней атаки в Преображенке пострадали четыре местных жителя - женщины в возрасте 38, 43 и 47 лет, а также 54-летний мужчина, получившие минно-взрывные ранения. Они были оперативно доставлены в медицинское учреждение", - отметил Малашко.
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