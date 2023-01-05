Российские террористы атаковали общину в Запорожской области

14:01 05 января Киев, Украина

В Степногорской громаде Запорожской области в результате ракетного обстрела погибли два человека, ещё трое получили ранения.



Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух на брифинге.

"Сегодня с 8:30 довольно продолжительный обстрел был Степногорской громады. К сожалению, есть неутешительные новости: два человека погибли, трое раненых", - отметил Старух.



Он проинформировал, что среди пострадавших - работники сельского совета, которые развозили людям дрова.



По словам начальника ОВА, в последнее время количество обстрелов области возросло – до сотни в день. При этом удары наносятся либо по объектам критической инфраструктуры, либо враг хаотично обстреливает громады, терроризируя мирное население.