Российские террористы атаковали общину в Запорожской области

В Степногорской громаде Запорожской области в результате ракетного обстрела погибли два человека, ещё трое получили ранения.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух на брифинге.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух на брифинге.
Он проинформировал, что среди пострадавших - работники сельского совета, которые развозили людям дрова.
По словам начальника ОВА, в последнее время количество обстрелов области возросло – до сотни в день. При этом удары наносятся либо по объектам критической инфраструктуры, либо враг хаотично обстреливает громады, терроризируя мирное население.
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